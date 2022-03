A Cervignano la mostra di videogames interattivi antistress

Leggi su udine20

(Di martedì 1 marzo 2022) Partendo dalla tematica trattata nella rassegna 2021, ovvero quanto l’arte, come la letteratura, la musica o il teatro, possano giocare un ruolo fondamentale nella vita e contribuire alla nostra salute e al nostro benessere, la, allestita nello spazio della Galleria Stone (via Roma 12 adel Friuli), nasce dal presupposto basato su diversi studi cheno come ormai i– considerati a tutti gli effetti una forma d’arte in costante evoluzione, in cui convergono grafica, illustrazione, musica e narrativa – non siano più da considerare solo come mero passatempo, ma possano svolgere un ruolo curativo per alcune disabilità legate alla psiche, ai disturbi dello spettro autistico e forme di depressione lievi. Nasce così RETRO/ATTIVA/MENTE, unainterattiva curata, per la ...