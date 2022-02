WTA Lione 2022, Jasmine Paolini con grinta batte in rimonta Bara e approda agli ottavi di finale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo 2 ore e 27 minuti di gioco Jasmine Paolini (n.48 del ranking) si è imposta contro la rumena Irina Maria Bara (n.114 del mondo) nel primo turno del WTA di Lione (Francia). Sul veloce indoor transalpino, l’azzurra ha vinto in rimonta per 4-6 7-5 6-3 mettendo in mostra grandi doti caratteriali e meritandosi l’accesso agli ottavi di finale. Paolini, dunque, attende l’esito della sfida tra Tamara Korpatsch e Oceane Dodin per sapere quale sarà la sua prossima avversaria. Nel primo set l’avvio non è dei migliori per Jasmine, costretta a inseguire per il break subìto nel terzo game. Un gioco lunghissimo che sorride ai vantaggi a Bara. La rumena salva nel game successivo una palla del contro-break e si ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo 2 ore e 27 minuti di gioco(n.48 del ranking) si è imposta contro la rumena Irina Maria(n.114 del mondo) nel primo turno del WTA di(Francia). Sul veloce indoor transalpino, l’azzurra ha vinto inper 4-6 7-5 6-3 mettendo in mostra grandi doti caratteriali e meritandosi l’accessodi, dunque, attende l’esito della sfida tra Tamara Korpatsch e Oceane Dodin per sapere quale sarà la sua prossima avversaria. Nel primo set l’avvio non è dei migliori per, costretta a inseguire per il break subìto nel terzo game. Un gioco lunghissimo che sorride ai vantaggi a. La rumena salva nel game successivo una palla del contro-break e si ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Una caparbia Jasmine Paolini si impone nel primo turno del torneo di Lione, sconfiggendo la rumena Bara e a… - Ubitennis : WTA Lione: Paolini soffre ma sconfigge Bara - sportface2016 : #WTA Lione | Grinta #Paolini: rimonta #Bara e guadagna gli ottavi di finale - giosiana83 : RT @RaiSport: #Wta #Lione, #Paolini avanza al secondo turno ?? La tennista toscana ha battuto in rimonta in tre set la rumena Irina Bara ??… - RaiSport : #Wta #Lione, #Paolini avanza al secondo turno ?? La tennista toscana ha battuto in rimonta in tre set la rumena Iri… -