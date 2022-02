Udinese-Sampdoria | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Gara valida per la 28esima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2021/22. Le due squadre viaggiono a braccetto occupando il quattordicesimo posto in classifica con 4 punti di vantaggio sulla terz’ultima. Chi vince fsarà un decisivo balzo in avanti verso la salvezza.si giocherà sabato 5 marzo alle ore 15 presso lo stadio Friuli.: come scenderanno in campo le due squadre? I padroni di casa si affideranno al solito 3-5-2 con De Silvestri in porta. La linea difensiva sarà composta da Becao, Marì e Perez. A centrocampo, Arslan, Walace e Makengo agiranno in mediana, con Molina e Zeegellar sulle fasce. In avanti, Beto e Deulofeu. I doriani risponderanno con il 4-3-1-2: Falcone in porta, Conti, Ferrari, Colley e Murru a sua protezione. Ekdal, Rincon e Thorsby a ...