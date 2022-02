Ucraina | Gentiloni “Scontro tra autocrazia e libertà”

(Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'attacco della Russia all'è “una sfida completamente nuova.contro. Non socialismo contro capitalismo. Ma l'antidemocrazia contro la democrazia. Per questo la resistenzaè la nostra resistenza”. Così il commissario europeo agli Affari economici, Paolo, in una intervista a Repubblica. Per“l'Europa non può pensare di stare tranquilla nella sua ‘comfort zonè avallando il ritorno delle sfere di influenza. L'Ue può e deve uscire più forte da questa crisi. E lo deve fare partendo da due frontiere decisive: la Difesa e l'Energia”. Per“ora si possono fare passi avanti sulla Difesa e sull'Energia. Questo conflitto è una “sveglia”. Ci dice che dobbiamo essere più autonomi. E possiamo farlo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Gentiloni

Parla il commissario Ue,: 'Questa guerra colpisce i valori dell'Europa. E' autocrazia contro libertà'. Armi all', Salvini è un caso: 'Non in mio nome'. Poi fa dietrofront. ......asiatiche chiudono contrastate con i timori degli investitori per il conflitto tra Russia e... Vestager, Georgieva, Yellen, Lagarde,, McGuinness. Il componente del comitato esecutivo ...ROMA (ITALPRESS) – L’attacco della Russia all’Ucraina è “una sfida completamente nuova. Autocrazia contro libertà. Non socialismo contro capitalismo. Ma l’antidemocrazia contro la democrazia. Per ques ..."La verità è che non si tratta di un incidente né di un ritorno alla guerra fredda" ma di "una sfida completamente nuova. Autocrazia contro libertà. Non socialismo contro capitalismo. Ma l'antidemocra ...