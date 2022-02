Tra Sophie e Basciano spunta Corona anche al GF VIP 6: “Sceglierebbe me, lei è troppo per lui” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Avete presente tutte le volte in cui sul nostro sito avete letto che questa sesta edizione del Grande Fratello VIP è la peggiore delle peggiori? Sia chiaro, anche in passato ci sono state ingerenze dall’esterno, favoritismi e quant’altro ma passava tutto in secondo piano, di fronte alle belle amicizie che sono nate nella casa, alle emozioni vere provate da alcuni concorrenti, agli amori sbocciati. Insomma c’erano gli aspetti negativi ma c’era anche tanta verità. Tutta quella che è venuta a mancare in questa edizione. E se pensavate che il detto “al peggio non c’è mai fine” per il GF VIP 6 fosse ormai un modo di dire superato, visto il Belliful che ci siamo beccati finora, bhè sbagliavate. Le anticipazioni per la puntata del GF VIP del 28 febbraio sono persino horror. Questa sera infatti, sembra proprio che Alessandro Basciano sarà ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 febbraio 2022) Avete presente tutte le volte in cui sul nostro sito avete letto che questa sesta edizione del Grande Fratello VIP è la peggiore delle peggiori? Sia chiaro,in passato ci sono state ingerenze dall’esterno, favoritismi e quant’altro ma passava tutto in secondo piano, di fronte alle belle amicizie che sono nate nella casa, alle emozioni vere provate da alcuni concorrenti, agli amori sbocciati. Insomma c’erano gli aspetti negativi ma c’eratanta verità. Tutta quella che è venuta a mancare in questa edizione. E se pensavate che il detto “al peggio non c’è mai fine” per il GF VIP 6 fosse ormai un modo di dire superato, visto il Belliful che ci siamo beccati finora, bhè sbagliavate. Le anticipazioni per la puntata del GF VIP del 28 febbraio sono persino horror. Questa sera infatti, sembra proprio che Alessandrosarà ...

Loly62252363 : Lulù che in finale tra Manila e Sophie sceglierebbe manila ???????? no vabbe' neanche sua sorella pessima #gfvip - Elena04070657 : RT @teamsoleilsorge: Lulù vorrebbe in finale: Jessica, Miriana e tra Sophie e Manila sceglierebbe quest'ultima. Delia: Manila, Giucas e no… - Elena04070657 : RT @Solesorgefan: Non Lulù che ha appena dichiarato che tra Manila e Sophie in finale preferirebbe Manila. Lulù ma allora che senso avevano… - 3Mastri : RT @teamsoleilsorge: Lulù vorrebbe in finale: Jessica, Miriana e tra Sophie e Manila sceglierebbe quest'ultima. Delia: Manila, Giucas e no… - claudiamutti67 : RT @rainbow20202020: Lulù che in finale vuole con lei Jessica Miriana e una tra Sophie e Manila ma se dovesse scegliere più Manila I AM PRO… -