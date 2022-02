Salernitana, incidente per Ribery. Salterà la prossima gara contro l’Inter (Di lunedì 28 febbraio 2022) Salernitana, Ribery coinvolto in un incidente Frank Ribery, calciatore della Salernitana, è stato coinvolto in un incidente automobilistico. Il calciatore francese, non era alla guida … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 28 febbraio 2022)coinvolto in unFrank, calciatore della, è stato coinvolto in unautomobilistico. Il calciatore francese, non era alla guida … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sportface2016 : +++#Salernitana, incidente automobilistico per Franck #Ribery: il francese ha riportato un trauma cranico+++ - DiMarzio : #SerieA | .@OfficialUSS1919, #Ribery coinvolto in un incidente stradale: lieve trauma cranico per il francese - Gazzetta_it : Incidente per Ribery: finisce contro un semaforo, trauma cranico #salernitana - salernonotizie : Incidente stradale per Ribery, trauma cranico per il campione della Salernitana - alecad80 : venerdì: inter-salernitana oggi: incidente d'auto con trauma cranico per Ribery. una settimana di prognosi. sono in gio ca bi li ! -