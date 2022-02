Parma e Buffon ancora insieme: rinnovo fino al 2024 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel giorno in cui Dino Zoff compie 80 anni, Gigi Buffon, altra leggenda del calcio italiano, firma il prolungamento di contratto con il Parma. Il portiere ex Juve giocherà fino al 2024, quando sulla torta di compleanno faranno capolino 46 candeline. Non ha voglia di smettere, sposta la lancette sempre un po’ più in là. Così il portierone ex Juve ha commentato il rinnovo: “Non penso al dopo, per me è dispendioso già avere focus sul mio lavoro di calciatore. Non voglio aver nessun tipo di rimpianto, la mia testa sta ragionando da calciatore e sarà così fino all’ultimo giorno”. “Le responsabilità sono tante ed ho bisogno di più energie possibili. È un atto di responsabilità verso la città. Sono ottimista per il futuro di questo club. Per me è una sfida bella e entusiasmante, sento di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel giorno in cui Dino Zoff compie 80 anni, Gigi, altra leggenda del calcio italiano, firma il prolungamento di contratto con il. Il portiere ex Juve giocheràal, quando sulla torta di compleanno faranno capolino 46 candeline. Non ha voglia di smettere, sposta la lancette sempre un po’ più in là. Così il portierone ex Juve ha commentato il: “Non penso al dopo, per me è dispendioso già avere focus sul mio lavoro di calciatore. Non voglio aver nessun tipo di rimpianto, la mia testa sta ragionando da calciatore e sarà cosìall’ultimo giorno”. “Le responsabilità sono tante ed ho bisogno di più energie possibili. È un atto di responsabilità verso la città. Sono ottimista per il futuro di questo club. Per me è una sfida bella e entusiasmante, sento di ...

