Naspi | molti non sanno che è fondamentale questo requisito

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Per ottenere la, ovvero l’indennità di disoccupazione, bisogna avere unben specifico. Vediamo quale Laè l’indennità mensile di disoccupazione che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. Per potere ottenere laL'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Naspi molti

... le lavorazioni per gli accrediti delladovrebbero comunque iniziare a tra il 2 e l'11 marzo . Comesapranno già, infatti, le prime erogazioni dell'Assegno Unico arriveranno proprio a ...Tuttavia, vista la complessità nel calcolo della durata , ma anche dell' importo , sono incoloro che vogliono effettivamente capire come funziona la, specialmente chi che ne ricorre per ...Tra le novità in Legge di Bilancio 2022, alcune modifiche alla disoccupazione Dis coll. Ecco quali sono le nuove regole da rispettare e come cambia il sistema di décalage ...Il colosso siciliano dei trasporti, in passato fiore all'occhiello della famiglia Ercolano, dopo la confisca è stata in amministrazione giudiziaria. «Competitivi sul mercato senza risparmiare sui cost ...