Minacce dall’Est L’Europa si difende Il live talk di Formiche

(Di lunedì 28 febbraio 2022) La guerra di Vladimir Putin all’Ucraina ha segnato un risveglio dell’Occidente, capace di reagire in maniera compatta al fianco del governo di Volodymyr Zelensky. Basta un esempio: l’Unione europea ha vinto le sue resistenze e, sulla spinta dalla svolta tedesca, ha deciso per la prima volta di finanziare l’acquisto di armi. “Abbiamo deciso di fornire 450 milioni di euro per l’acquisto di armi letali e 50 milioni per materiale non letale” destinati all’Ucraina, ha annunciato Josep Borrell, l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza comune. È “un momento storico per l’Unione europea che per la prima volta nella storia finanzia l’acquisto di armi, una reazione che nessuno si aspettava, a partire dai russi”, ha aggiunto. Grande attenzione è rivolta all’intera regione. “Temiamo che la Russia non si fermerà in Ucraina e che l’influenza russa cominci a ...