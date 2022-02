Maurizio Costanzo parla di Maria De Filippi | “È la donna con cui morire”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 28 febbraio 2022)Desono una delle coppie più longeve della televisione italiana. Marito e moglie sono apparsi in collegamento a Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio, durante la diretta di domenica 27 febbraio 2022. Sono trascorsi 40 anni dalla prima puntata delshow e, per l’occasione, Fazio ha invitato il conduttore per ripercorrere la sua lunga carriera insieme al pubblico, trasmettendo alcuni dei momenti più memorabili della storica trasmissione. Vi raccomandiamo... La storia d'amore diDetra lacrime e confessionie ...