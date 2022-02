Leeds, un americano in panchina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo fonti inglesi, è sempre più vicina la nomina dell'americano Jesse Marsch, ex allenatore del Salisburgo - esonerato... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo fonti inglesi, è sempre più vicina la nomina dell'Jesse Marsch, ex allenatore del Salisburgo - esonerato...

Advertising

sportli26181512 : Leeds, un americano in panchina: Secondo fonti inglesi, è sempre più vicina la nomina dell'americano Jesse Marsch,… - MassimoMoriggi : RT @SPress24: #Bielsa lascia il #LeedsUnited, in arrivo l'americano #JesseMarsch - SPress24 : #Bielsa lascia il #LeedsUnited, in arrivo l'americano #JesseMarsch -