Lattuada Takeda | “Cresce domanda plasmaderivati ma c’è scarsità plasma”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “All’interno del mondo deiil costo della materia prima rappresenta circa il 57% contro un 14% dei farmaci tradizionali. Il rischio che un fornitore non possa essere in grado di soddisfare laaggiuntiva dia fronte di un eventuale aumento dei costi della materia prima è concreto. Per quattro motivi: innanzitutto,ladiperché aumenta l’accesso alle terapie; a fronte di un aumento della, però, la capacità produttiva non è così veloce da potersi riadattare alle nuove esigenze; terzo motivo ladie, ultimo, la competizione tra Paesi europei per acquistare la materia prima”. Così Alessandro ...