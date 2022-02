Juve: venti giorni di stop per Zakaria dopo l'infortunio ad Empoli (Di lunedì 28 febbraio 2022) Altre brutte notizie dall'infermeria per la Juventus : i bianconeri perdono Denis Zakaria per circa venti giorni . dopo l'infortunio rimediato ad Empoli , il centrocampista svizzero si è sottoposto ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Altre brutte notizie dall'infermeria per lantus : i bianconeri perdono Denisper circal'rimediato ad, il centrocampista svizzero si è sottoposto ...

Advertising

ArturoDb72 : RT @NicolaBalice: Ufficiale, #Zakaria venti giorni fuori. C'è una #Juve intera che non è a disposizione: #DelFavero; #DeWinter, #Rugani, #C… - NicolaBalice : Ufficiale, #Zakaria venti giorni fuori. C'è una #Juve intera che non è a disposizione: #DelFavero; #DeWinter,… - Massy_Juve : @alefinoallafine @realvarriale Ha twittato venti minuti fa .. Ovviamente la cosa più importante da sottolineare è… - venti_oscar : RT @pisto_gol: Errata corrige: i falli da rigore in Empoli-Juve sono due : 19’1^T Rabiot su Zurkowski 29’2^T DeLigt su Lamantia Ma nè Ma… - enzo_acca : E poi dite che non bisogna incazzarsi... Venti minuti di nulla cosmico! Juve sveglia!!! #EmpoliJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Juve venti Lesione all'adduttore: Juve un mese senza Zakaria, rientra dopo la sosta ... Denis Zakaria ha rimediato una lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra, resterà fuori dai giochi per circa venti giorni. Nel mirino la prima partita dopo ...

Juve: venti giorni di stop per Zakaria dopo l'infortunio ad Empoli Altre brutte notizie dall'infermeria per la Juventus : i bianconeri perdono Denis Zakaria per circa venti giorni . Dopo l'infortunio rimediato ad Empoli , il centrocampista svizzero si è sottoposto nella mattinata di lunedì ad alcuni esami al JMedical, che hanno evidenziato una lesione di basso ...

Calcio, il Napoli raggiunge il Milan in vetta alla classifica di serie A. E la Juve risale Il Sole 24 ORE Calcio: Juve. Zakaria out venti giorni Lo ha reso noto la Juventus, a proposito del centrocampista, che si era infortunato nella gara in trasferta di sabato contro l'Empoli. "I tempi di recupero sono di circa 20 giorni", ha precisato ...

Serie A/ Milan e Inter al ribasso? No: sono queste, e ora occhio alla Juventus… Serie A, i temi principali della 27^ giornata analizzati da Alfredo Mariotti. Altro stop per l'Inter che non passa a Marassi ma anche il Milan pareggia.

... Denis Zakaria ha rimediato una lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra, resterà fuori dai giochi per circagiorni. Nel mirino la prima partita dopo ...Altre brutte notizie dall'infermeria per la Juventus : i bianconeri perdono Denis Zakaria per circagiorni . Dopo l'infortunio rimediato ad Empoli , il centrocampista svizzero si è sottoposto nella mattinata di lunedì ad alcuni esami al JMedical, che hanno evidenziato una lesione di basso ...Lo ha reso noto la Juventus, a proposito del centrocampista, che si era infortunato nella gara in trasferta di sabato contro l'Empoli. "I tempi di recupero sono di circa 20 giorni", ha precisato ...Serie A, i temi principali della 27^ giornata analizzati da Alfredo Mariotti. Altro stop per l'Inter che non passa a Marassi ma anche il Milan pareggia.