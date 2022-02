Infortunio Malinovskyi, l’ucraino out con la Samp: le condizioni (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ruslan Malinovskyi costretto a saltare la partita tra la sua Atalanta e la Sampdoria. Le condizioni del centrocampista ucraino Ruslan Malinovskyi non sarà tra i protagonisti di Atalanta-Sampdoria. Il centrocampista ucraino si è fermato nel riscaldamento e, come riferito da DAZN, per lui dovrebbe trattarsi di un risentimento muscolare. condizioni da monitorare nelle prossime ore, mentre Pasalic prenderà il suo posto tra i titolari. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ruslancostretto a saltare la partita tra la sua Atalanta e ladoria. Ledel centrocampista ucraino Ruslannon sarà tra i protagonisti di Atalanta-doria. Il centrocampista ucraino si è fermato nel riscaldamento e, come riferito da DAZN, per lui dovrebbe trattarsi di un risentimento muscolare.da monitorare nelle prossime ore, mentre Pasalic prenderà il suo posto tra i titolari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

