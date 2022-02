Incidente per Ribery, finisce contro un semaforo con l’auto (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tanta paura e un brutto Incidente, quello accorso la scorsa notte Franck Ribery. Il calciatore della Salernitana è rimasto coinvolto in un Incidente stradale in località Laura del comune di Capaccio-Paestum, comune a circa quaranta chilometri da Salerno. Con la sua auto Ribery si sarebbe schiantato contro il palo di un semaforo, anche se le dinamiche dell’Incidente non sono ancora del tutto chiare. Portato in ospedale di Battipaglia dal 118 gli è stato diagnosticato un “un lieve trauma cranico”, così come riferito dalla Salernitana. La società ha comunicato “A seguito di un Incidente automobilistico il calciatore Franck Ribery, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico. L’atleta resterà ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tanta paura e un brutto, quello accorso la scorsa notte Franck. Il calciatore della Salernitana è rimasto coinvolto in unstradale in località Laura del comune di Capaccio-Paestum, comune a circa quaranta chilometri da Salerno. Con la sua autosi sarebbe schiantatoil palo di un, anche se le dinamiche dell’non sono ancora del tutto chiare. Portato in ospedale di Battipaglia dal 118 gli è stato diagnosticato un “un lieve trauma cranico”, così come riferito dalla Salernitana. La società ha comunicato “A seguito di unautomobilistico il calciatore Franck, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico. L’atleta resterà ...

