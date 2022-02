Il direttore d’orchestra Gergiev non condanna l’invasione della Russia. Può dire addio alla Scala, dice il sindaco di Milano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha decretato che il direttore d’orchestra Valery Gergiev non dirigerà la Dama di Picche alla Scala, in quanto non si è schierato contro la guerra in Ucraina. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha escluso categoricamente la possibilità che Valery Gergiev possa dirigere la Dama di Picche al teatro L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ildi, Giuseppe Sala, ha decretato che ilValerynon dirigerà la Dama di Picche, in quanto non si è schierato contro la guerra in Ucraina. Ildi, Giuseppe Sala, ha escluso categoricamente la possibilità che Valerypossa dirigere la Dama di Picche al teatro L'articolo proviene da Leggilo.org.

