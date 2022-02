Huawei, Intesa Sanpaolo e Bancomat insieme per i pagamenti contactless (Di lunedì 28 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – L'ecosistema di servizi Huawei Mobile Services (HMS) prosegue la sua crescita per garantire un'offerta sempre più aggiornata e completa. Grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo e Bancomat, a breve sarà disponibile Huawei Pay, il wallet di pagamento che consentirà ai titolari di una carta emessa da Intesa Sanpaolo su circuito PagoBancomat di utilizzare il proprio smartphone Huawei per effettuare pagamenti contactless nei negozi. Per utilizzare Huawei Pay è necessario semplicemente possedere un dispositivo Huawei che supporta la tecnologia NFC (Near Field Communication), che consente i pagamenti senza contatto, ed essere titolare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – L'ecosistema di serviziMobile Services (HMS) prosegue la sua crescita per garantire un'offerta sempre più aggiornata e completa. Grazie alla partnership con, a breve sarà disponibilePay, il wallet di pagamento che consentirà ai titolari di una carta emessa dasu circuito Pagodi utilizzare il proprio smartphoneper effettuarenei negozi. Per utilizzarePay è necessario semplicemente possedere un dispositivoche supporta la tecnologia NFC (Near Field Communication), che consente isenza contatto, ed essere titolare ...

