Helen Mirren deve il suo successo al suo mantra: "Sii puntuale e non essere una stronza" (Di lunedì 28 febbraio 2022) Helen Mirren celebra il suo premio alla carriera ai SAG Awards 2022 mentre confessa il vero segreto del suo successo, racchiuso in un saggio mantra. Helen Mirren, premiata ieri sera alla 28° cerimonia annuale degli Screen Actors Guild Awards 2022 con il Lifetime Achievement Award, ha svelato il mantra che l'ha aiutata a conquistare il successo: "Sii puntuale e non essere una stronza". "Un premio alla carriera, sembra una cosa così grandiosa. Supponevo di essere ancora viva, quindi in base a questa misura sono idonea", ha scherzato Helen Mirren sul palco, rivolta ai suoi colleghi attori tra il pubblico. "Ma onestamente, qualsiasi risultato in cui sono ...

