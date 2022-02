Guerra in Ucraina, secondo il Times Mosca sta tentando di uccidere Zelensky utilizzando 400 mercenari del gruppo Wagner. Sono da cinque settimane a Kiev (Di lunedì 28 febbraio 2022) Stando a quanto riporta il Times (leggi l’articolo), più di 400 mercenari russi stanno operando a Kiev, da prima dell’inizio della Guerra in Ucraina, con l’ordine del Cremlino di assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, colpendo anche il suo governo per preparare così il terreno affinché Mosca prenda il controllo del Paese. Guerra in Ucraina, il Cremlino avrebbe affidato al gruppo Wagner l’incarico di assassinare il presidente Zelensky Il gruppo Wagner, una milizia privata gestita da uno dei più stretti alleati del presidente russo Vladimir Putin, e che opera come un ramo a distanza dello Stato, è arrivato a Kiev con un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Stando a quanto riporta il(leggi l’articolo), più di 400russi stanno operando a, da prima dell’inizio dellain, con l’ordine del Cremlino di assassinare il presidente ucraino Volodymyr, colpendo anche il suo governo per preparare così il terreno affinchéprenda il controllo del Paese.in, il Cremlino avrebbe affidato all’incarico di assassinare il presidenteIl, una milizia privata gestita da uno dei più stretti alleati del presidente russo Vladimir Putin, e che opera come un ramo a distanza dello Stato, è arrivato acon un ...

