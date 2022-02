Guerra in Ucraina: il rublo sprofonda al minimo storico. Oggi la Borsa di Mosca resta chiusa (Di lunedì 28 febbraio 2022) A prevalere Oggi a Mosca sono le preoccupazioni per le conseguenze sull' economia russa delle sanzioni occidentali già decise o attese per l'invasione dell' Ucraina . La Banca centrale ha cercato di ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 28 febbraio 2022) A prevaleresono le preoccupazioni per le conseguenze sull' economia russa delle sanzioni occidentali già decise o attese per l'invasione dell'. La Banca centrale ha cercato di ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - ilconteamar : RT @flayawa: L’Italia che ripudia la guerra sta mandando l’aviazione dell’esercito a combattere contro la Russia in Ucraina. L’Ucraina no… - tiscalinotizie : #NicolaiLilin nel suo libro L'ultimo zar, pubblicato da Piemme, ricostruisce la vita sorprendente e la folgorante a… -