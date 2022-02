Google in aiuto dei cittadini ucraini: disabilitate le funzioni live sul traffico (Di lunedì 28 febbraio 2022) Purtroppo, la guerra tra Russia e Ucraina va ancora avanti e proseguono anche le operazioni delle piattaforme digitali contro la disinformazione russa ed a sostegno del popolo ucraino. Google Maps, il servizio Internet geografico sviluppato da Google che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di buona parte della Terra, in un certo senso è voluto scendere anch’esso in campo insieme a live Busyness disabilitando le funzioni in tempo reale sulle condizioni del traffico (acquisite tramite GPS) e sul grado di concentramento di persone e luoghi in Ucraina per salvaguardare la sicurezza dei cittadini. Questo è quanto riportato dal Kyiv Independent. Come spiega il colosso di Mountain View, tale decisione è stata intrapresa dopo aver consultato anche le autorità ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Purtroppo, la guerra tra Russia e Ucraina va ancora avanti e proseguono anche le operazioni delle piattaforme digitali contro la disinformazione russa ed a sostegno del popolo ucraino.Maps, il servizio Internet geografico sviluppato dache consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di buona parte della Terra, in un certo senso è voluto scendere anch’esso in campo insieme aBusyness disabilitando lein tempo reale sulle condizioni del(acquisite tramite GPS) e sul grado di concentramento di persone e luoghi in Ucraina per salvaguardare la sicurezza dei. Questo è quanto riportato dal Kyiv Independent. Come spiega il colosso di Mountain View, tale decisione è stata intrapresa dopo aver consultato anche le autorità ...

Advertising

noraikend : @paoloardino @MagGiulio Se fai una bella ricerca tra le notizie di Google tra il 2015 e il 2019 'ti diverti'. Ti a… - turbobuonista : @linettitudine Sì ma stai calmo con i neologismi, ho dovuto chiedere aiuto a Google - namsdimple_ : RT @justadrimerr: Attenzione kpoppin? all'ascolto, avrei bisogno del vostro prezioso aiuto!?? Questo è il questionario che ho creato per la… - WenZhouLove82 : RT @justadrimerr: Attenzione kpoppin? all'ascolto, avrei bisogno del vostro prezioso aiuto!?? Questo è il questionario che ho creato per la… - _dorchadas : RT @justadrimerr: Attenzione kpoppin? all'ascolto, avrei bisogno del vostro prezioso aiuto!?? Questo è il questionario che ho creato per la… -