Fondazione Con il Sud, rilancio dei beni confiscati ai clan: accordo con il Comune di Napoli (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Il Comune di Napoli e la Fondazione Con il Sud hanno sottoscritto un accordo di collaborazione finalizzato a garantire una maggiore incisività ed una efficace attuazione degli interventi di sostegno in ambito sociale e culturale previsti nella programmazione comunale e dai documenti programmatici della Fondazione”. E’ quanto si legge in una nota nella quale si precisa che “l’accordo riguarda la valorizzazione dei beni confiscati assegnati dal Comune di Napoli, con le conseguenti ricadute in termini sociali, occupazionali, e di sviluppo, nonché la valorizzazione di ulteriori beni e siti di preminente interesse culturale che, partendo sempre da una logica inclusiva, possano generare innovazione ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Ildie laCon il Sud hanno sottoscritto undi collaborazione finalizzato a garantire una maggiore incisività ed una efficace attuazione degli interventi di sostegno in ambito sociale e culturale previsti nella programmazione comunale e dai documenti programmatici della”. E’ quanto si legge in una nota nella quale si precisa che “l’riguarda la valorizzazione deiassegnati daldi, con le conseguenti ricadute in termini sociali, occupazionali, e di sviluppo, nonché la valorizzazione di ulteriorie siti di preminente interesse culturale che, partendo sempre da una logica inclusiva, possano generare innovazione ...

Advertising

FondazioneStudi : #riscattolaurea #telodiceilcdl Quando conviene? Scopriamolo con l'esperto di Fondazione Studi, Antonello orlando,… - MassimoPriscoCS : RT @f_enasarco: La società We Finance Spa ha sottoscritto la convenzione-tipo con la Fondazione Enasarco, relativa alla cessione del quinto… - Latraveleuse19 : RT @AnnalisaGalardi: Adriano Olivetti, fucking brave genius! Domani, con massimo temporelli, @gdt62 e Matteo Battiston, per continuare a g… - ArchOlivetti : RT @AnnalisaGalardi: Adriano Olivetti, fucking brave genius! Domani, con massimo temporelli, @gdt62 e Matteo Battiston, per continuare a g… - LuigiEmanueleDi : RT @AnnalisaGalardi: Adriano Olivetti, fucking brave genius! Domani, con massimo temporelli, @gdt62 e Matteo Battiston, per continuare a g… -