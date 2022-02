Felipe di Spagna torna in pubblico dopo il Covid (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il sovrano ha presieduto il gala di inaugurazione degli eventi per il cinquecentenario della morte dell'umanista spagnolo Antonio de Nebrija, al Teatro Reale di Madrid. Con lui la moglie Letizia Ortiz, elegantissima come sempre e premurosa come non mai Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il sovrano ha presieduto il gala di inaugurazione degli eventi per il cinquecentenario della morte dell'umanista spagnolo Antonio de Nebrija, al Teatro Reale di Madrid. Con lui la moglie Letizia Ortiz, elegantissima come sempre e premurosa come non mai

Advertising

albertocaldana : RT @ROBZIK: Notizie che danno il senso della drammaticità del momento. In #Spagna il capo del governo Pedro #Sánchez ha chiamato i suoi pre… - monarchico : Il #re #Felipe di #Spagna presiede il #Consiglio di #sicurezza #nazionale al #Palazzo #Zarzuéla #monarchy… - ClementiF : RT @ROBZIK: Notizie che danno il senso della drammaticità del momento. In #Spagna il capo del governo Pedro #Sánchez ha chiamato i suoi pre… - Analysestrategy : RT @ROBZIK: Notizie che danno il senso della drammaticità del momento. In #Spagna il capo del governo Pedro #Sánchez ha chiamato i suoi pre… - A_libro_paga : RT @ROBZIK: Notizie che danno il senso della drammaticità del momento. In #Spagna il capo del governo Pedro #Sánchez ha chiamato i suoi pre… -