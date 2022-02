De Laurentiis: “Una grande emozione. Una squadra che non molla mai!” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lazio-Napoli, il tweet De Laurentiis IL Napoli vince all’Olimpico , battendo 2-1 la Lazio all’ultimo respiro e aggancia i rossoneri in testa alla classifica. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lazio-Napoli, il tweet DeIL Napoli vince all’Olimpico , battendo 2-1 la Lazio all’ultimo respiro e aggancia i rossoneri in testa alla classifica. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis Una De Laurentiis: "Una grande emozione. Una squadra che non molla mai! Avanti così" Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis esulta su Twitter dopo la vittoria contro la Lazio . De Laurentiis esulta Lazio - Napoli 1 - 2, il tabellino LAZIO (4 - 3 - 3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric (39' st Acerbi), Radu (26' st Hysaj); Milinkovic - Savic, Leiva (39' st Basic), Luis ...

