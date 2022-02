Così Lega e M5s provano a sabotare l'intesa sull'invio di armi all'Ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il clima era talmente surreale che a un certo punto Andrea Delmastro, con comprensibile gusto della provocazione, informava i suoi colleghi di Fratelli d’Italia che “qui siamo noi, che pure staremmo all’opposizione, gli unici a essere d’accordo col governo”. Non era esattamente Così, a dire il vero. E però in effetti i primi due interventi della riunione, quelli del grillino Gianluca Ferrara e del leghista Stefano Candiani, avevano sorpreso in molti. Perché, mentre i responsabili dei vari partiti discutevano per definire il testo della risoluzione da approvare l’indomani in Aula, quando Mario Draghi sarebbe arrivato a riferire sulla scelta del governo di inviare sostegno militare agli assediati di Kyiv, sembrava quasi ricostituirsi quella strana corrispondenza di sensi – di sensi filoputiniani – di marca gialloverde. La mediazione finale arriverà, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il clima era talmente surreale che a un certo punto Andrea Delmastro, con comprensibile gusto della provocazione, informava i suoi colleghi di Fratelli d’Italia che “qui siamo noi, che pure staremmo all’opposizione, gli unici a essere d’accordo col governo”. Non era esattamente, a dire il vero. E però in effetti i primi due interventi della riunione, quelli del grillino Gianluca Ferrara e del leghista Stefano Candiani, avevano sorpreso in molti. Perché, mentre i responsabili dei vari partiti discutevano per definire il testo della risoluzione da approvare l’indomani in Aula, quando Mario Draghi sarebbe arrivato a riferirea scelta del governo di inviare sostegno militare agli assediati di Kyiv, sembrava quasi ricostituirsi quella strana corrispondenza di sensi – di sensi filoputiniani – di marca gialloverde. La mediazione finale arriverà, ...

