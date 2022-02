Calciomercato, colpo clamoroso: giocherà con Insigne, c’è l’annuncio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Goal News Il difensore della nazionale spagnola Sergio Ramos è vicino a un trasferimento in Major League Soccer, più precisamente al Los Angeles Galaxy. A dire il vero, l'affare sarebbe già concluso da qualche settimana, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto ora. Ramos, che vanta un passato anche nel Real Madrid, avrebbe accettato di lasciare la squadra madrilena per sette milioni di euro e un contratto triennale da sei milioni di euro a stagione.? Il Calciomercato della Liga spagnola è in fermento e il difensore del Real Madrid, Sergio Ramos, potrebbe essere il prossimo ad andare in MLS, ai Los Angeles Galaxy. Il Calciomercato della Spagna potrebbe vedere il suo ultimo colpo importante: Sergio Ramos, 31 anni, sarebbe infatti vicino a un accordo con gli LA Galaxy, squadra della MLS in cui giocano anche altri campioni del ... Leggi su goalnews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Goal News Il difensore della nazionale spagnola Sergio Ramos è vicino a un trasferimento in Major League Soccer, più precisamente al Los Angeles Galaxy. A dire il vero, l'affare sarebbe già concluso da qualche settimana, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto ora. Ramos, che vanta un passato anche nel Real Madrid, avrebbe accettato di lasciare la squadra madrilena per sette milioni di euro e un contratto triennale da sei milioni di euro a stagione.? Ildella Liga spagnola è in fermento e il difensore del Real Madrid, Sergio Ramos, potrebbe essere il prossimo ad andare in MLS, ai Los Angeles Galaxy. Ildella Spagna potrebbe vedere il suo ultimoimportante: Sergio Ramos, 31 anni, sarebbe infatti vicino a un accordo con gli LA Galaxy, squadra della MLS in cui giocano anche altri campioni del ...

