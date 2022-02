Calcio: Ucraina. Pessina 'In squadra 'Mali' e 'Mira' abbracciati' (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'atalantino: "Lo sport unisce ciò che la follia umana prova a dividere" BERGAMO - "Sarà banale sentire un calciatore dire 'no alla guerra'. Sarà banale sentirgli dire che la guerra è sbagliata, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'atalantino: "Lo sport unisce ciò che la follia umana prova a dividere" BERGAMO - "Sarà banale sentire un calciatore dire 'no alla guerra'. Sarà banale sentirgli dire che la guerra è sbagliata, ...

Advertising

sportmediaset : #Shevchenko in piazza a Londra con la bandiera dell'#Ucraina. #SportMediaset - fanpage : Roberto De Zerbi e il suo staff italiano si trovano ancora in Ucraina, anche dopo che i giocatori brasiliani del cl… - GiovaAlbanese : Pavel #Nedved nel pre di #EmpoliJuve visibilmente commosso: «Oggi è difficile parlare di calcio. Quello che sta acc… - TuttoMercatoWeb : Guerra in Ucraina, Abramovich in Bielorussia per assistere ai negoziati tra Mosca e Kiev - ContropiedeA : Piotr Zielinski che ha fondato Piotrus Pan in difesa dei bambini, pensa ora al dramma in Ucraina: 'I nostri pensier… -