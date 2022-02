Buffon al Parma fino al 2024 | giocherà fino a 46 anni “Sento di poter dare una mano”

Leggi su goalnews

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Goal News Gianluigiprolungherà di un altro anno il suo contratto con il, che scadrà il 30 giugno.? "Non penso a cosa verrà dopo, per me come calciatore è costoso concentrarmi sul mio lavoro. Non voglio avere rimpianti, la mia testa sta pensando come un calciatoreall'ultimo giorno. Ce ne sono tante di responsabilità e ho bisogno di quanta più energia possibile". L'ex portiere della Juventus e della Nazionale Gigiha così festeggiato prolungando il suo contratto con ilal, per il qualea 46. "E' un comportamento responsabile per la città. Sono ottimista per il futuro di questo club - ha ...