Blocco dei tir, Farris (Adf): Farmacie, rifornimenti a rischio. appello al Governo: Servono misure urgenti (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Non bastava la pandemia a rendere più complicato mantenere il servizio pubblico essenziale che le Aziende distributrici del farmaco assicurano alle Farmacie ed ai cittadini, nonostante la sotto-remunerazione che ci viene imposta dalla normativa”. Così Walter Farris, presidente Adf. “Oggi la situazione si fa ancora più grave e la disponibilità in farmacia di medicinali, vaccini, dispositivi medici e prodotti sanitari ai cittadini è messa in serio pericolo dai rischi legati a fattori esterni. L’incremento dei costi energetici e dei carburanti, i blocchi di approvvigionamento e circolazione delle merci e le agitazioni degli autotrasportatori- continua il presidente Farris- mettono a rischio la regolare fornitura delle merci ai nostri operatori. Potrebbero esservi importanti ripercussioni sulle consegne alle ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Non bastava la pandemia a rendere più complicato mantenere il servizio pubblico essenziale che le Aziende distributrici del farmaco assicurano alleed ai cittadini, nonostante la sotto-remunerazione che ci viene imposta dalla normativa”. Così Walter, presidente Adf. “Oggi la situazione si fa ancora più grave e la disponibilità in farmacia di medicinali, vaccini, dispositivi medici e prodotti sanitari ai cittadini è messa in serio pericolo dai rischi legati a fattori esterni. L’incremento dei costi energetici e dei carburanti, i blocchi di approvvigionamento e circolazione delle merci e le agitazioni degli autotrasportatori- continua il presidente- mettono ala regolare fornitura delle merci ai nostri operatori. Potrebbero esservi importanti ripercussioni sulle consegne alle ...

AlexBazzaro : Opinioni non gradite? Proteste non gradite? Scelte personali non gradite? Blocco dei conti e perdita dei diritti ci… - matteograndi : Sbaglio o metà dei giornalisti che stanno tirando fuori dagli archivi del web le sparate pro-Putin di Salvini, scri… - sandrogozi : 1 Blocco totale della Russia ?? Esclusione dallo Swift e blocco delle banche russe ?? Blocco commerciale ?? Sanzioni e… - riccardotani4 : Stamani ogni russo è più povero di ieri. Del 29%. Questo è quanto ha perso il rublo in 12 ore. File ai bancomat in… - vincenzofirullo : Altra genialità dei migliori: Blocco dei pagamenti con la Russia = mancata riscossione dei crediti per forniture de… -

Ultime Notizie dalla rete : Blocco dei Guerra in Ucraina, intervista a Emiliano Brancaccio ... potrà accelerare la ritirata statunitense oppure potrà scatenare la reazione feroce di un blocco ...La caratteristica chiave della nuova fase è quella che ho definito "centralizzazione geopolitica dei ...

Blocco sistema Swift: cos'è, lista delle banche colpite, effetti ... una delle armi sferrate sembra essere quella del blocco del sistema Swift bancario. Lo scorso weekend, nonostante i dubbi e le paure dei paesi occidentali, in una lettera congiunta, molti Paesi ...

Blocco dei camion, Stellantis si ferma: mancano i materiali (oltre ai chip) Corriere della Sera Grano, mais e soia. Giansanti: "Quotazioni ancora in aumento" ROMA - Prosegue la corsa verso l’alto dei futures relativi alle principali materie prime ... Massimiliano Giansanti - incide prima di tutto il blocco dell’attività nei porti dell’Ucraina. I mercati ...

Facebook blocca alcuni account di stato russi in Ucraina Facebook ha annunciato di aver ristretto l'accesso ad alcuni account media controllati dalla Russia in Ucraina, su richiesta di Kiev ...

