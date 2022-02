Attenti, Allegri sa come si vince (Di lunedì 28 febbraio 2022) Leo Turrini No, la Juve non ce la può fare. A vincere la Champions, intendo: sul palcoscenico europeo almeno cinque squadre (il Liverpool, il City, il Chelsea, il Bayern, il Psg), beh, francamente ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Leo Turrini No, la Juve non ce la può fare. Are la Champions, intendo: sul palcoscenico europeo almeno cinque squadre (il Liverpool, il City, il Chelsea, il Bayern, il Psg), beh, francamente ...

ForzaLazio__ : Max Allegri avvisa: 'Attenti alla Lazio' - Pepe78992 : @Gloriajadore Dobbiamo stare attenti anche ai pseudo juventini che sperano che la Juventus perda per criticare Allegri ?? - AllenatoreM : #Allegri ne sa una più del diavolo. Attenti alla #Juventus che in un campionato come questo torna prepotentemente i… - sportli26181512 : Allegri dopo Villarreal-Juventus: 'Preso gol in sei contro uno, serviva più attenzione': L'allenatore della Juve an… - BonsignoreF : #Allegri: 'Sul pari eravamo 6 contro 1... Ci siamo fermati, dovevamo essere più attenti' #VillarrealJuve #UCL -

Ultime Notizie dalla rete : Attenti Allegri Attenti, Allegri sa come si vince La Juve gioca alla Allegri, cioè non bene. Esteticamente, stiamo parlando di un allenatore che non ha mai saputo regalare spettacolo al popolo. Tant'è vero che quando Andrea Agnelli, annoiato da ...

Tra Ambra Angiolini e Allegri non è finita: la confessione dell'attrice a Michelle Impossible I più attenti telespettatori, quelli che non si lasciano sfuggire nulla, hanno percepito che, con quelle parole, la Angiolini volesse lanciare una frecciatina a Massimiliano Allegri, alludendo alla ...

Empoli-Juventus, Vlahovic un faro nel buio La Juventus continua nel suo periodo positivo di risultati. Il filotto di partite utili è salito a quota tredici, con l'ultima sconfitta in campionato che risale allo scorso novembre quando la Vecchia ...

