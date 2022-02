Arriva Starlink di Musk per l'Ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il ministro per la Transizione digitale ucraino Myckhailo Fedorov ha postato su Instagram la foto dell'equipaggiamento "Starlink" inviato da Elon Musk. Il magnate fondatore di Tesla, nelle scorse ore, aveva promesso al popolo ucraino... Leggi su today (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il ministro per la Transizione digitale ucraino Myckhailo Fedorov ha postato su Instagram la foto dell'equipaggiamento "" inviato da Elon. Il magnate fondatore di Tesla, nelle scorse ore, aveva promesso al popolo ucraino...

