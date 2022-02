Approvazione Biden scende ai minimi storici (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’Approvazione del presidente americano Joe Biden scende ai minimi storici. Solo il 37% degli americani promuove l’operato di Biden. L’attuale inquilino della Casa Bianca ha eguagliato il record di gradimento più basso di Trump. Crescono le preoccupazioni per i democratici alle elezioni di midterm. L’Approvazione di Biden scende ai minimi storici? Alla vigilia del Leggi su periodicodaily (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’del presidente americano Joeai. Solo il 37% degli americani promuove l’operato di. L’attuale inquilino della Casa Bianca ha eguagliato il record di gradimento più basso di Trump. Crescono le preoccupazioni per i democratici alle elezioni di midterm. L’diai? Alla vigilia del

Advertising

Billa42_ : Approvazione Biden scende ai minimi storici - greenpassnews : L'approvazione di Biden scende al 37% nel sondaggio ABC-WaPo - - FantuzziF : RT @sparviero77: Obtorto collo Sky ha dovuto scrivere che Biden è al minimo della approvazione in America. Mi sembra 27 % - carseri : RT @sparviero77: Obtorto collo Sky ha dovuto scrivere che Biden è al minimo della approvazione in America. Mi sembra 27 % - marcopra70 : RT @sparviero77: Obtorto collo Sky ha dovuto scrivere che Biden è al minimo della approvazione in America. Mi sembra 27 % -