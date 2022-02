Vangelo di oggi, domenica 27 Febbraio 2022: Lc 6,39-45 | Commento di Papa Francesco (Di domenica 27 febbraio 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di domenica 27 Febbraio 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione:“Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso?” “Il frutto sono le azioni, ma anche le parole. Anche dalle parole si conosce la qualità dell’albero. Infatti, chi è buono trae fuori L'articolo Vangelo di oggi, domenica 27 Febbraio 2022: Lc 6,39-45 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 27 febbraio 2022) Ascoltiamo insieme ildi27, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione:“Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso?” “Il frutto sono le azioni, ma anche le parole. Anche dalle parole si conosce la qualità dell’albero. Infatti, chi è buono trae fuori L'articolodi27: Lc 6,39-45diproviene da La Luce di Maria.

Advertising

BeppeBort : Nessuno è in grado di accorgersi di questa cecità se non grazie a una riflessione che dovremmo essere tutti capaci… - BeppeBort : Il ragionamento che Gesù fa nel Vangelo di oggi non fa una piega. Infatti, una persona che non vede non può indica… - AlessandroIsla : Il #Vangelo di oggi è proprio in linea con quello che stiamo vivendo. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio… - S_Manicardi : Oggi a messa il vangelo Matteo 7, vv 1-5 quello dove per vedere la pagliuzza negli occhi dell'avversario si deve to… - 1way_jesus : Don Luca Broggi commenta il #Vangelo di oggi Sabato 26 febbraio 2022 -