U&D, la sorella di Gemma Galgani e gli attacchi di Tina Cipollari: «A volte devo spegnere la tv» (Di domenica 27 febbraio 2022) A “Uomini e donne” nell’eterna lotta fra Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari interviene Silvana, la sorella minore della dama del trono over: «A volte – ha confessato – devo spegnere la tv». U&D, la sorella di Gemma Galgani contro Tina Cipollari A “Uomini e donne” fra Gemma Galgani e Tina Cipollari, la storia opinionista del dating show di Maria De Filippi, non corre buon sangue. Gemma è spesso attaccata da Tina e sull’argomento è intervenuta Silvana, la sorella minore della dama del trono over: «Ci sono dei momenti – ha confessato in ... Leggi su blog.libero (Di domenica 27 febbraio 2022) A “Uomini e donne” nell’eterna lotta frae l’opinionistainterviene Silvana, laminore della dama del trono over: «A– ha confessato –la tv». U&D, ladicontroA “Uomini e donne” fra, la storia opinionista del dating show di Maria De Filippi, non corre buon sangue.è spesso attaccata dae sull’argomento è intervenuta Silvana, laminore della dama del trono over: «Ci sono dei momenti – ha confessato in ...

