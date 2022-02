Ucraina, Zelensky: "Scettico sui colloqui ma proviamoci" (Di domenica 27 febbraio 2022) "Lo diro' con franchezza: non credo molto all'esito di questo incontro, ma proviamoci. In modo che non si dica che io, come presidente, non ho cercato di fermare la guerra quando c'era una piccola ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) "Lo diro' con franchezza: non credo molto all'esito di questo incontro, ma. In modo che non si dica che io, come presidente, non ho cercato di fermare la guerra quando c'era una piccola ...

Advertising

martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia ha ordinato al suo esercito di allargare l'offensiva in Ucraina 'da tutte le direzioni'. Kiev:… - andreapurgatori : #Zelensky accetta di negoziare con #Putin sul confine con la #Bielorussia. Per ora la diplomazia segreta ha funzion… - AndreaDePoliAS : RT @ultimenotizie: 'La conversazione con Alexander #Lukashenko è stata sostanziale. Non voglio che missili, aerei ed elicotteri volino dall… - mariocomella : RT @intuslegens: Allargano la NATO a est da 20 anni. Finanziano i nazisti di #Kiev, il colpo di stato di #Zelensky, le stragi di civili rus… -