Ucraina, Papa: chi fa la guerra dimentica l'umanità (Di domenica 27 febbraio 2022) "Chi fa la guerra dimentica l'umanità" Così Papa Francesco all'Angelus. Francesco ha fatto appello per la fine della guerra in Ucraina, ricordando che la gente comune è "la vera vittima che paga sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) "Chi fa lal'" CosìFrancesco all'Angelus. Francesco ha fatto appello per la fine dellain, ricordando che la gente comune è "la vera vittima che paga sulla ...

Italia : Il cardinale Segretario di stato Pietro Parolin nonostante l'annuncio ufficiale non era presente oggi alla chiusura del convegno ... Dopo l'annuncio che Papa Francesco non sarebbe andato a Firenze, oggi 27 febbraio, perché colpito da una severa gonalgia,... l'arcivescovo di Firenze, Giuseppe Betori, ha pregato per l'Ucraina, per il ...

Guerra Ucraina-Russia, il Papa chiama Zelensky Adnkronos Il grido del Cuoio contro la guerra Flash mob a Santa Croce di associazioni e sindaci. Giulia Deidda: "Uniamoci e facciamoci sentire" Il Cuoio ha alzato la voce contro la guerra. L’ha fatto a Santa Croce, epicentro del Comprensorio, ter ...

