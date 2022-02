Ucraina, lunedì i colloqui di pace tra Mosca e Kiev - Zelensky è scettico: "Non credo all'esito, ma proviamoci" (Di domenica 27 febbraio 2022) Leggi Anche Guerra in Ucraina, Putin 'cede' al pressing di Pechino e apre la trattativa in Bielorussia Lukashenko ha assicurato lo stop delle attività militari durante i negoziati Durante la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 febbraio 2022) Leggi Anche Guerra in, Putin 'cede' al pressing di Pechino e apre la trattativa in Bielorussia Lukashenko ha assicurato lo stop delle attività militari durante i negoziati Durante la ...

