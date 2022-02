Ucraina: da Bp a Norges, via dagli investimenti in Russia (Di domenica 27 febbraio 2022) Bp si prepara ad uscire dall'azionariato della russa Rosneft, nella quale ha una quota del 19,75% dal 2013, con un valore di carico di 14 miliardi di dollari. Bernard Looney, l'amministratore delegato ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Bp si prepara ad uscire dall'azionariato della russa Rosneft, nella quale ha una quota del 19,75% dal 2013, con un valore di carico di 14 miliardi di dollari. Bernard Looney, l'amministratore delegato ...

L’Unione europea chiude lo spazio aereo alla Russia e sanziona Minsk Si combatte in strada a Kharkiv, seconda città del paese. Usa, Ue, Uk, Canada e Giappone escludono dal sistema Swift “selezionate banche russe”. Congelati asset Banca centrale russa. Oggi nuova riunio ...

