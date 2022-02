Ucraina: colloquio telefonico Draghi-Berlusconi (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Al centro del colloquio gli ultimi sviluppi della crisi Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente di Forza Italia, Silvio. Al centro delgli ultimi sviluppi della crisi

Advertising

vaticannews_it : Colloquio telefonico tra il #Papa e il presidente ucraino #Zelenskyi: “Ho ringraziato #PapaFrancesco per aver prega… - vaticannews_it : #26febbraio #Ucraina Colloquio telefonico tra il #Papa a #Zelenskyi: profondo dolore per la guerra in Ucraina. ??… - GiuseppeConteIT : Questa mattina ho incontrato l’ambasciatore ucraino in Italia @yaroslav_melnyk con il quale ho avuto un approfondit… - nerimatteo : RT @dottorbarbieri: ?????????? BERLUSCONI MEDIATORE CON PUTIN? Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto una conversazione telefonica… - sirenadelsud : RT @dottorbarbieri: ?????????? BERLUSCONI MEDIATORE CON PUTIN? Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto una conversazione telefonica… -