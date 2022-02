Sassari, uccide con un’accetta il suocero. In fin di vita la suocera e la moglie. Arrestato un uomo di 40 anni (Di domenica 27 febbraio 2022) Si trova nel carcere di Bancali, a Sassari, Fulvio Baule, l’uomo che ieri sera ha ucciso per strada il suocero, ferito la suocera e la moglie da cui si era da poco separato. Baule, muratore 40enne di Ploaghe (Sassari) intorno alle 20.30 di ieri ha attaccato il suocero Basilio Saladino, poliziotto di 75 anni in pensione, a colpi d’ascia, fino ad ucciderlo. Poi se l’è presa con la suocera Caterina Mancusa e con la moglie, Ilaria Saladino, che ha preso a calci e pugni: le aggressioni sono avvenute per strada, davanti all’ingresso di casa dei suoceri di Porto Torres e ai figli della coppia, due gemelli di 1 anno. Al delitto e alle aggressioni hanno assistito molti testimoni che hanno permesso ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Si trova nel carcere di Bancali, a, Fulvio Baule, l’che ieri sera ha ucciso per strada il, ferito lae lada cui si era da poco separato. Baule, muratore 40enne di Ploaghe () intorno alle 20.30 di ieri ha attaccato ilBasilio Saladino, poliziotto di 75in pensione, a colpi d’ascia, fino adrlo. Poi se l’è presa con laCaterina Mancusa e con la, Ilaria Saladino, che ha preso a calci e pugni: le aggressioni sono avvenute per strada, davanti all’ingresso di casa dei suoceri di Porto Torres e ai figli della coppia, due gemelli di 1 anno. Al delitto e alle aggressioni hanno assistito molti testimoni che hanno permesso ai ...

