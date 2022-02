Napoli | la probabile formazione contro la Lazio dell’ex azzurro Sarri | Spalletti rivede l’attacco

Leggi su goalnews

(Di domenica 27 febbraio 2022) Goal News Ildovrà vedersela con lache quest'anno sembra essere in forma! Ladellailsarà con: Strakosha in porta, Acerbi e De Vrij in difesa, Marusic e Lulic ai lati, Parolo e Milinkovic-Savic a centrocampo, Felipe Anderson e Immobile in attacco.? Le possibili formazioni delsi possonore in un'area offensiva dove crescono i dubbi sull'allenatore: Luciano. Soprattutto in una situazione instabile, potrebbe riposare in trasfertala. Lo stato delnon è particolarmente ottimista. Venivano infatti da una brutta partita di Europa Leagueil Barcellona. ...