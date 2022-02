Milan e Inter, spaccatura col Comune per il nuovo stadio: si valutano le alternative (Di domenica 27 febbraio 2022) Si sarebbe creata una spaccatura tra Milan e Inter il Comune di Milano per il nuovo stadio: la situazione I lavori per La Cattedrale, il nuovo stadio di Milan e Inter, procedono a rilento, i rapporti tra i club e il Comune sono freddi in questo senso, e per questo adesso si pensa a delle alternative. Lo racconta questa mattina il Corriere della Sera: «Sono già state individuate tre aree, fuori dal Comune di Milano, e tutte raggiungibili dalla metropolitana (o che lo saranno), Sesto San Giovanni, San Donato e Segrate. Sorgerà quindi fuori da Milano la casa di Inter e Milan? Ancora ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Si sarebbe creata unatraildio per il: la situazione I lavori per La Cattedrale, ildi, procedono a rilento, i rapporti tra i club e ilsono freddi in questo senso, e per questo adesso si pensa a delle. Lo racconta questa mattina il Corriere della Sera: «Sono già state individuate tre aree, fuori daldio, e tutte raggiungibili dalla metropolitana (o che lo saranno), Sesto San Giovanni, San Donato e Segrate. Sorgerà quindi fuori dao la casa di? Ancora ...

