Lotta scudetto: Milan, Inter e Napoli vicinissime. Non accadeva da quasi 20 anni (Di domenica 27 febbraio 2022) Si infiamma la Lotta scudetto con Milan, Inter e Napoli vicinissime. Tre squadre così in bagarre non si vedevano da anni Martedì Milan e Inter si giocheranno una fetta di semifinale nel Derby di Coppa Italia, ma intanto in campionato Lottano per lo scudetto insieme al Napoli. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riferisce che da quando la Serie A si disputa a 20 squadre, stagione 2004-05, mai ci sono state tre squadre così vicine a 11 turni dalla fine. Nel 2010-11 la Lotta più serrata dopo 27 giornate con il Milan a 58 punti, l’Inter a 53 e il Napoli a 52 (lo scudetto andò ai ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Si infiamma lacon. Tre squadre così in bagarre non si vedevano daMartedìsi giocheranno una fetta di semifinale nel Derby di Coppa Italia, ma intanto in campionatono per loinsieme al. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riferisce che da quando la Serie A si disputa a 20 squadre, stagione 2004-05, mai ci sono state tre squadre così vicine a 11 turni dalla fine. Nel 2010-11 lapiù serrata dopo 27 giornate con ila 58 punti, l’a 53 e ila 52 (loandò ai ...

Advertising

antonio_gaito : Questa Juve tornerà in lotta per lo Scudetto. Non ci sono dubbi #EmpoliJuve - MSpekled : RT @antonio_gaito: Questa Juve tornerà in lotta per lo Scudetto. Non ci sono dubbi #EmpoliJuve - GiorgioGanciu1 : RT @antonio_gaito: Questa Juve tornerà in lotta per lo Scudetto. Non ci sono dubbi #EmpoliJuve - Gaetanooo981 : @PaPaganini Togliete la juve dalla lotta scudetto…cn un altro allenatore eravamo primi senza problemi anche con que… - danielegiannin3 : RT @antonio_gaito: Questa Juve tornerà in lotta per lo Scudetto. Non ci sono dubbi #EmpoliJuve -