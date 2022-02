LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2022 in DIRETTA: situazione stabile in corsa, il gruppo tiene i fuggitivi a 2’15” (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41 Anche il gruppo arriva sul Boembeek. 13.38 I fuggitivi iniziano a percorrere il muro di Boembeek, 1100 m al 4,8% di pendenza media. 13.35 Torna a salire il vantaggio dei sei battistrada. Luke Durbridge (Team BikeExchange-Jayco), Jules Hesters (Sport Vlaanderen-Baloise), Wessel Krul (Human Powered Health), Arjen Livyns, Bas Tietema (Bingoal Pauwels Sauces WB), Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) e Luis Guillermo Mas Bonet (Movistar) hanno ora 2’15” di margine sul gruppo. 13.32 Mancano 5 km all’attacco del Boembeek, terzo muro di giornata. 13.29 Abbiamo appena superato i 50 km percorsi sul percorso della Kuurne-Bruxelles-Kuurne. 13.26 Il vantaggio ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.41 Anche ilarriva sul Boembeek. 13.38 Iiniziano a percorrere il muro di Boembeek, 1100 m al 4,8% di pendenza media. 13.35 Torna a salire il vantaggio dei sei battistrada. Luke Durbridge (Team BikeExchange-Jayco), Jules Hesters (Sport Vlaanderen-Baloise), Wessel Krul (Human Powered Health), Arjen Livyns, Bas Tietema (Bingoal Pauwels Sauces WB), Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) e Luis Guillermo Mas Bonet (Movistar) hanno ora” di margine sul. 13.32 Mancano 5 km all’attacco del Boembeek, terzo muro di giornata. 13.29 Abbiamo appena superato i 50 km percorsi sul percorso della. 13.26 Il vantaggio ...

Advertising

SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:06 per il nostro live della #KBK22 - gcnItalia : L'#OpeningWeekend è finalmente alle porte, le #Classichedelpavé sono in programma per questo fine settimana: Doma… -