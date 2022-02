Leeds | ufficiale l’esonero di Marcelo Bielsa | il comunicato

(Di domenica 27 febbraio 2022)non è più l’allenatore delUnited. A comunicarlo è stata la stessa società con una notaIl, tramite i propri canali ufficiali, hadi. Decisivo il ko con il Tottenham, quinta sconfitta nelle ultime sei gare. IL– «IlUnited può oggi confermare che il club si è separato dall’allenatore. Il 66enne è stato alla guida della squadra per oltre tre anni e mezzo, dopo aver preso le redini nel giugno 2018. Ha trasformato la fortuna del club in campo, iniziata con la demolizione per 3-1 dello Stoke City a Elland Road due mesi dopo e ha guidato il...

Il Leeds ha ringraziato Bielsa per quanto fatto in questi anni. Marcelo Bielsa © LaPresseIl Leeds ha infatti comunicato in questi minuti l'esonero del 'Loco' Marcelo Bielsa. E stata fatale per Marcelo Bielsa la sconfitta per mano del Tottenham di Antonio Conto che nella serata di ieri si è imposto per 0-4 sul Leeds. Con un comunicato ufficiale il club ha confermato il divorzio con il tecnico argentino. L'esonero era nell'aria e ora è ufficiale: Marcelo Bielsa non è più l'allenatore del Leeds. Il club di Premier League in una nota ha confermato il divorzio.