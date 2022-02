Leeds | esonero per il Loco Bielsa | scelto il sostituto!

(Di domenica 27 febbraio 2022) La sconfitta in casa contro il Tottenham di Antonio Conte ha di fatto sancito la fine dell’esperienza in terra inglese del. Iesse Mash LeipzeigIl suoquest’anno non aveva niente a che vedere con quello che ha sorpreso lo Yorkshire e l’intera terra d’Albione. Al suo posto subentrerà Jesse Marsch, statunitense, ex allenatore del Lipsia.

