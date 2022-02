Lazio | Sarri | 'Pedro non si allena | preferisco Felipe Anderson Senza Mertens per il Napoli è diverso'

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ecco le parole di Maurizio, tecnico della, prima della sfida contro ila Dazn: "Non dobbiamo concedere quello che ab...

Advertising

CalcioNews24 : #Lazio, così #Sarri prima del #Napoli - pierlugrasso74 : @RobyPeach Ma no Roby. Nu te preoccupà. In questo momento temo solo la Lazio del comandante Sarri. - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Lazio, Sarri: 'Il Napoli è estremamente forte, pericolosissimo concedergli spazi' - napolimagazine : DAZN - Lazio, Sarri: 'Il Napoli è estremamente forte, pericolosissimo concedergli spazi' - apetrazzuolo : DAZN - Lazio, Sarri: 'Il Napoli è estremamente forte, pericolosissimo concedergli spazi' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Sarri

... le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic - Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.:NAPOLI (4 - ...Luciano Spalletti vuole prendersi il secondo posto solitario nella classifica di Serie A, Maurizionon perdere contatto dalla zona Champions League: intanto per lanon arriva un'altra ...Nel pre partita di Lazio-Napoli, il tecnico brancoceleste Maurizio Sarri si è espresso ai micorofn di DAZN per commentare l’incontro. “Ci siamo abituati a giocare in così pochi giorni, i calendari ..."Pedro viene da un periodo travagliato, ha un problema ad un tendine e preferisco partire con Felipe Anderson".