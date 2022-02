Lazio-Napoli per pochi intimi: 15mila biglietti venduti (Di domenica 27 febbraio 2022) . Ne scrive Il Messaggero: Lo spettacolo sugli spalti stasera (solo 15mila biglietti venduti) non sarà il massimo. Che peccato. Show comunque garantito dal secondo miglio attacco (53 centri) del campionato, anche se nel tridente Pedro resta in forte dubbio: con Zaccagni scalpita Felipe Anderson. Centrocampo titolare con Leiva, senza Cataldi stirato. Sarri è indeciso anche su chi affronterà a sinistra Politano: ballottaggio fra Hysaj e Radu sino all’ultimo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 febbraio 2022) . Ne scrive Il Messaggero: Lo spettacolo sugli spalti stasera (solo) non sarà il massimo. Che peccato. Show comunque garantito dal secondo miglio attacco (53 centri) del campionato, anche se nel tridente Pedro resta in forte dubbio: con Zaccagni scalpita Felipe Anderson. Centrocampo titolare con Leiva, senza Cataldi stirato. Sarri è indeciso anche su chi affronterà a sinistra Politano: ballottaggio fra Hysaj e Radu sino all’ultimo. L'articolo ilsta.

