Il Sassuolo fa festa al 94? | Fiorentina battuta 2-1

(Di domenica 27 febbraio 2022) Reggio Emilia – La prima rete in viola di Cabral non basta ad unain 10 per evitare uno stop pesante in chiave Europa. Ilbatte i viola 2-1 con un gol all’ultimo istante di Defrel e torna a vincere in casa dopo quattro turni a secco. Al Mapei si sfidano due delle quattro squadre di Serie A con la migliore percentuale media di possesso palla in stagione. Nella prima frazione di gioco lavince il confronto del possesso (55%), ma sono i neroverdi a chiudere in vantaggio al 45?. Fa tutto Hamed Traore che al 19? salta due difensori viola e con il destro manda il pallone nell’angolino dove Dragowski (preferito a Terracciano) non può arrivare. Nelle ultime tre partite l’ivoriano, tra gol e assist, ha partecipato a quattro reti dei neroverdi. Al 39? l’ex Empoli sfiora anche il raddoppio: Maxime Lopez crossa in ...

REGGIO EMILIA " La prima rete in viola di Cabral non basta ad una Fiorentina in 10 per evitare uno stop pesante in chiave Europa. Ilbatte i viola 2 - 1 con un gol all'ultimo istante di Defrel e torna a vincere in casa dopo quattro turni a secco. Al Mapei si sfidano due delle quattro squadre di Serie A con la migliore ...... entrano Cabral, Saponara e Bonaventura e la Fiorentina schiaccia ilnella sua metà campo, ...neroverde al Mapei.La prima rete in viola di Cabral non basta ad una Fiorentina in 10 per evitare uno stop pesante in chiave Europa. Il Sassuolo batte i viola 2-1 ...Seconda vittoria di fila per il Sassuolo che, dopo aver espugnato il Meazza contro l'Inter, torna al successo in casa dopo due mesi e mezzo. L'ultima vittoria neroverde al Mapei Stadium era data 12 di ...