Ibrahimovic rilancia: 'Non mollo fino a quando non vinco con il Milan' (Di domenica 27 febbraio 2022) Il messaggio è chiaro. Di quelli alla Ibra. "Il mio futuro è il calcio, il mio mondo è il calcio. Mi spiace se al momento non riesco a giocare e questo mi dà tanto dolore, soprattutto ora che la ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 febbraio 2022) Il messaggio è chiaro. Di quelli alla Ibra. "Il mio futuro è il calcio, il mio mondo è il calcio. Mi spiace se al momento non riesco a giocare e questo mi dà tanto dolore, soprattutto ora che la ...

Advertising

OdeonZ__ : Ibrahimovic rilancia: 'Non mollo fino a quando non vinco con il Milan' - sportli26181512 : Ibrahimovic rilancia: 'Non mollo fino a quando non vinco con il Milan': Ibrahimovic rilancia: 'Non mollo fino a qua… - lanaiqbal91 : RT @Gazzetta_it: Ibrahimovic rilancia: 'Non mollo fino a quando non vinco con il Milan' - Gazzetta_it : Ibrahimovic rilancia: 'Non mollo fino a quando non vinco con il Milan' -